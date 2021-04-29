Производство AirPods сократили

Продажи наушников Apple снизились из-за высокой конкуренции на рынке. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Apple приняла решение снизить производство беспроводных наушников AirPods на 25-30 процентов в 2021 году. Это связывают с возросшей конкуренцией на рынке и снижением продаж беспроводной гарнитуры. Если ранее американская компания планировала поставить 110 миллионов пар наушников, то теперь собирается произвести от 75 до 85 миллионов единиц.

Один из знакомых с ситуацией в компании источников рассказал, что наибольшее снижение поставок ожидается к концу второго и началу третьего квартала года. «Запасы AirPods в магазинах электроники внушительны, а спрос не так велик, как ожидалось», — завил инсайдер. Другой источник рассказал, что в компании готовят релиз нового поколения наушников, который произойдет до конца года. В Apple полагают, что выпуск обновленной гарнитуры спровоцирует новую волну популярности наушников.

Материалы по теме Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в 2020 году Apple отгрузила на рынок около 72,8 миллиона единиц наушников. Компания возглавила данный сегмент, завоевав долю в 31 процент. За последние три месяца года носимые устройства — AirPods и Apple Watch — принесли американскому IT-гиганту 12,97 миллиарда долларов дохода или более 11 процентов от общего дохода.

При этом аналитики заметили, что AirPods оказались одними из немногих устройств Apple, продажи которых в 2020 году не показали заметного роста. Напротив, серии MacBook и iPad демонстрируют устойчивый спрос, что связывают с пандемией коронавируса и необходимостью работать из дома. Специалисты объясняют провал AirPods тем, что потребители все чаще выбирают наушники конкурентов, которые готовы предложить более демократичные цены.

По мнению инсайдеров, до конца 2021 года Apple представит AirPods третьего поколения. Наушники окажутся чуть толще, вместе с тем «ножка» станет короче, чем у других моделей. Ожидается, что в AirPods 3 будет встроена функция выравнивания давления в ухе пользователя, что будет способствовать более долгой и комфортной носке.