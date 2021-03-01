Названы лучшие беспроводные наушники

Специалисты «Роскачества» определили лучшие беспроводные наушники. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самый высокий балл в рейтинге организации получили полноразмерные наушники Apple AirPods Max — 3,73 балла. Специалисты подчеркнули привлекательный дизайн гарнитуры, отметив, что американская компания всегда заботилась о визуальном облике своих девайсов. Также эксерты назвали систему активного шумоподавления AirPods Max одной из лучших на сегодняшний день.

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Актуальные наушники Apple получили самый высокий балл за качество звука среди конкурентов — 3,55 балла. При этом многим обзорщикам девайс не понравился. Расхождения в оценках объяснили тем, что наушники используют адаптивные цифровые сигнальные процессоры (DSP), из-за которых новые AirPods не имеют четко фиксированного звучания. Также специалисты назвали устройство от Apple одним из лучших в плане автономности: наушники проработали около 22 часов.

На второе место рейтинга поместили Bose QuietComfort Earbuds, в которых отметили качественную сборку самой гарнитуры и кейса, а также систему шумоподавленя. Замыкает топ-3 Huawei Freebuds Pro. Наушники за 15 тысяч рублей назвали хорошим вариантом для любителей баса, однако заметили, что дополнительные функции устройства доступны лишь пользователям фирменного Android-приложения Huawei.

В первую пятерку рейтинга также попали Belkin Soundform True Wireless Earbuds и Bose Sport Earbuds. Гарнитуры доступны на российском рынке за 17 890 и 18 990 рублей соответственно.

В обзоре было отмечено, что желающие сэкономить на покупке беспроводных наушников могут присмотреться к недорогому девайсу Philips SHB2505, оцененному в 3499 рублей. Также в этом ценовом сегменте были отмечены Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S и Beats Flex.

В заключение эксперты «Роскачества» заметили, что при выборе наушников следует определиться, как вы собираетесь их использовать. Например, если потребитель планирует пользоваться наушниками преимущественно дома, то ему стоит присмотреться к проводным гарнитурам. Также специалисты рассказали, что очень важно выбрать удобный форм-фактор.

В конце 2020 года специалисты «Роскачества» назвали лучшие смарт-часы на рынке. Лидером рейтинга оказались часы Garmin Forerunner 630. На второй и третьей позициях расположились Garmin Venu Sq и Honor GS Pro соответственно.