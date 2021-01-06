Эксперт рассказал о рисках использования беспроводных наушников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал о возможных рисках использования беспроводных наушников. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам эксперта, этот гаджет создает низкочастотное магнитное поле, то есть является источником неионизирующего излучения. На данный момент не существует неопровержимых доказательств безвредности этого излучения, но нет и подтверждений тому, что оно вредно.

Куканов отмечает, что людей беспокоит близость этого магнитного поля к голове, однако эксперт считает, что в этом плане наушники безопаснее смартфонов, которые также являются источником неионизирующего излучения. «Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов», — говорит представитель Роскачества.

Единственный вред беспроводных наушников, который уже доказан, заключается в длительном воздействии громкого звука.

В конце года Роскачество обновило рейтинг лучших умных часов. Лучшими устройствами оказались часы Garmin Forerunner 630, Garmin Venu Sq и Honor GS Pro. Гаджеты Samsung, Apple и Huawei вошли в топ-10.

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