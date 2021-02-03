Названы опасные программы для чистки смартфона

Эксперты Роскачества нашли опасные программы в Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе тестирования специалисты проверили 60 приложений, создатели которых позиционируют их как программы для очистки памяти смартфона. «Мы решили сконцентрироваться именно на приложениях для платформы Android, поскольку вероятность столкнуться с некачественными и даже мошенническими клинерами в Google Play Маркете значительно выше, чем в AppStore», — говорится в сообщении организации.

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В итоге самым негативным моментом при использовании приложений оказалось избыточное количество рекламы. Причем функцию отключения показа рекламных баннеров обнаружили только у четырех процентов приложений. Специалисты назвали навязчивые баннеры потенциально опасными для пользователя, так как за ними может скрываться фишинговая или вредоносная страница.

Порядка 50 процентов проверенных программ имели доступ к Wi-Fi — они анализировали подключенные к сети устройства. «Очевидно, приложению, которое очищает оперативную память и оптимизирует быстродействие, нужен достаточно широкий спектр разрешений», — заметили эксперты. Однако специалисты подчеркнули, что доступ к микрофону или камере программе для очистки памяти точно не требуется.

Наиболее серьезные подозрения у авторов исследования вызвали программы Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. На момент написания заметки первая уже была удалена из Google Play, на вторую в Google была направлена экспертная жалоба Роскачества.

В заключение специалисты посоветовали пользователям скачивать приложения только из проверенных источников — App Store, Google Play, Huawei AppGallery. Также рекомендуется обращать внимание на оценку программы в магазине и отзывы пользователей, контролировать доступы, которые запрашивает приложение. При наличии антивируса имеет смысл проверить скачанную программу на предмет инфицированных файлов.