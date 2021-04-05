Названы худшие продукты Apple в истории

Клавиатура «бабочка» и iPod Shuffle вошли в список самых провальных продуктов Apple за всю историю компании. Топ составило издание Macworld, материал доступен на сайте медиа.

Список худших гаджетов и сервисов американского IT-гиганта составили в честь 45-летия компании. По словам авторов, обзор было сложно сузить до десяти продуктов, поэтому в материал добавили только самые яркие и провальные релизы Apple. Из раритетных устройств компании в топ попали USB-мышь, которая имела неудобную округлую форму и короткий провод, плеер без экрана iPod Shuffle третьего поколения, электронный сервис eWorld, которому так и не удалось привлечь заметное количество пользователей.

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В обзоре также оказались Siri Remote — пульт, «который все время теряется», акустическая система iPod Hi-Fi — громоздкий и дорогой девайс, работающий только с плеерами от Apple, «уродливый» компьютер Mac Pro, чехол для iPod в виде носка. В список попал сервис Apple Maps, который должен был стать «убийцей» карт от Google, однако проект подвела реализация.

Из новейших продуктов и технологий в материале издания оказалась клавиатура типа «бабочка», которая использовалась в ноутбуках компании, начиная с 2015 года. Аксессуар получился настолько некачественным, что компания запустила специальную сервисную программу по ремонту клавиатуры. Также в топ поместили чехол от самых дорогих наушников Apple — AirPods Max. Непрактичный аксессуар журналисты назвали «странным гибридом сумочки и провального арт-проекта».

Компания Apple была основана 1 апреля 1976 года Стивом Возняком, Рональдом Уэйном и Стивом Джобсом. С 2011 года и по настоящий момент корпорацию, которая производит технику и софт, возглавляет Тим Кук.