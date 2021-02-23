Появились первые фотографии наушников Apple третьего поколения

Фотографии новых наушников AirPods третьего поколения появились в сети. Снимки разместил сайт 52audio.

На фотографиях видно, что аксессуару придали новую форму. Так, новые наушники Apple стали чуть толще, вместе с тем «ножка» стала короче, чем у других моделей. Изменения претерпел и кейс — он стал шире, но все же сохранил карманный размер.

Источник утверждает, будто в AirPods 3 будет встроена функция выравнивания давления в ухе пользователя, что будет способствовать более долгой и комфортной носке. Кроме того, на самом аксессуаре появятся сенсорные площадки для управления жестами.

Ранее сообщалось, что Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods. Журналисты обратили внимание на документ, появившийся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла.