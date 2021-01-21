Показаны внутренности наушников Apple за 63 тысячи

Наушники AirPods Max разобрали на части для оценки ремонтопригодности. Об этом сообщается на сайте специализирующихся на изучении гаджетов энтузиастов iFixit.

Авторы заметили, что выполненные из пеноматериала амбушюры действительно являются сменными и крепятся к корпусу гарнитуры посредством магнитов. Оголовье наушников удалось отсоединить с помощью скрепки для извлечения сим-карты из телефона. Чтобы разогреть клей и получить доступ к внутренним компонентам AirPods Max, специалистам пришлось использовать тепловую пушку.

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Затем эксперты показали внутренние компоненты гарнитуры. На удивление, при изучении девайса авторы iFixit встретили минимальное количество клея, который обычно изобилует в AirPods. Однако специалисты столкнулись с большим количеством различных винтов, которые соединяют те или иные детали устройства.

Основным недостатком AirPods Max эксперты назвали сложность с демонтажем порта Lightning, который при активном использовании может рано или поздно прийти в негодность. Также авторы обзора посетовали на очень сложную конструкцию, которая отвечает за удержание наушников на голове пользователя. По итогам теста AirPods Max получили 6 из 10 баллов. Для сравнения, ремонтопригодность AirPods Pro была оценена на ноль баллов (непригодны для ремонта).

Первые полноразмерные наушники под брендом Apple были представлены 8 декабря 2020 года. Аксессуар получил металлический корпус, сетчатое оголовье, кнопки для управления воспроизведением устройства. AirPods Max отличаются наличием функции активного шумоподавления. Стоимость гаджета в России составила 63 тысячи рублей.