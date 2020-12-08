Apple выпустила наушники за 63 тысячи рублей

Apple представила накладные наушники AirPods Max. Описание гарнитуры появилось на сайте компании во вторник, 8 декабря.

Накладные наушники имеют сетчатое оголовье, дужку из нержавеющей стали и чашки из анодированного алюминия. Амбушюры изготовлены из акустически оптимизированного пеноматериала, который, согласно описанию, обеспечивает качественную звукоизоляцию. На корпусе AirPods Max расположено колесико Digital Crown, с помощью которого можно регулировать громкость и управлять воспроизведением, а также кнопка для включения функции шумоподавления.

Аксессуар имеет динамический драйвер, адаптивный эквалайзер, оптические датчики для определения положения наушников, девять микрофонов, чип Apple H1. Стоимость AirPods Max составила 63 тысячи рублей, что сопоставимо с ценой iPhone. В продаже устройство появится 15 декабря.