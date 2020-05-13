Раскрыт секрет успеха AirPods

Наушники AirPods стали успешны на рынке благодаря низкой стоимости разработки и популярности среди молодежи. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на вице-президента компании Грега Йосвиака (Greg Joswiak) и опрос спикеров.

Опрошенные журналистами специалисты заметили, что AirPods имели некоторые ключевые функции, благодаря которым стали эталоном в сегменте беспроводных гарнитур. Одним из секретов успеха называют тот факт, что наушники стали модными среди миллениалов и частью культурного кода представителей поколения Z.

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«Каждый использует смартфон и наушники. Более молодые потребители отказываются от использования наручных часов», — заявил основатель аналитической компании Apple Above Avalon Нил Сайбарт (Neil Cybart), объясняя ограниченный успех Apple Watch. По словам Сайберта, разработка AirPods обошлась компании гораздо дешевле, чем создание умных часов или любых других продуктов с нуля.

Apple не раскрывает статистику продаж своих наушников, однако, по подсчетам экспертов, в 2019 году AirPods принесли компании 7,3 миллиарда долларов, что на 121 процент больше, чем годом ранее. Йосвиак сравнил успех продаж гарнитуры с лесным пожаром: «Они продавались даже лучше, чем мы могли себе представить».

Он также признался, что во время разработки AirPods инженеры Apple и Университета Стэнфорда (США) провели 3D-сканирование сотен пар ушей, чтобы найти оптимальные размеры гарнитуры. «Разрабатывая AirPods Pro, мы продолжили изучать строение ушных раковин. Благодаря дизайну и сменным наконечникам наушники подходят подавляющему числу пользователей по всему миру», — уточнил представитель компании.

Резюмируя лидерство Apple на рынке носимых устройств, Нил Сайбарт заметил, что компания стремится создать новые продуктовые ниши. «Разные части тела имеют разное предназначение — запястья, уши, глаза. Наверняка мы увидим, что Apple изобретет какой-то гаджет для глаз», — спрогнозировал поведение компании Сайбарт.

Первое поколение AirPods было представлено в сентябре 2016 года. В марте 2019 года компания презентовала второе поколение гарнитуры, получившее функцию беспроводной зарядки. В октябре 2019 года были выпущены AirPods Pro, которые стали первым наушниками под брендом Apple, получившими функцию активного шумоподавления.

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