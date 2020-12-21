Показаны внутренности наушников Apple за 63 тысячи рублей

Специалисты iFixit разобрали самые дорогие наушники Apple. Об этом сообщается на сайте проекта.

Авторы iFixit, специализирующиеся на изучении внутренностей гаджетов, разобрали AirPods Max, сперва просветив конструкцию гарнитуры с помощью рентгена. Они показали, что внутри девайса находится множество элементов — магниты для динамиков, кронштейны и большое количество винтов. С помощью рентгена удалось узнать, что оба аккумулятора устройства расположены в одном из наушников. При этом никакого противовеса в другой чашечке гарнитуры не было обнаружено.

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Изучая батарею наушников за 63 тысячи рублей, эксперты отметили паяные соединения и провода, что может говорить о сложности ремонта устройства. «Мы все еще надеемся на простую процедуру замены аккумулятора, однако с помощью рентгена видны не все детали», — подчеркнули авторы обзора.

Несмотря на наличие классических винтов, демонтаж чашечки наушников оказался сложной задачей. Чтобы демонтировать аксессуар и извлечь клей, укрепляющий конструкцию гарнитуры, специалистам пришлось прогреть AirPods Max строительным феном. Авторы отметили, что еще рано ставить девайсу рейтинг ремонтопригодности, поэтому они добавят соответствующую оценку позднее.

Представленные 8 декабря полноразмерные наушники Apple с активным шумоподавлением оказались востребованы в России. Судя по сайту компании, Apple обещает доставить гарнитуру в течение 12-14 недель. Похожая ситуация наблюдается и в США, где отмечается дефицит на AirPods Max.