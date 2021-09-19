Раскрыт способ прослушки чужих разговоров через AirPods

Беспроводные наушники AirPods можно использовать для того, чтобы подслушивать чужие разговоры. Необычный способ прослушки раскрыла пользовательница Далила Мухиб (Dalila Mouhib) в TikTok-ролике.

Блогерша рассказала, что для этого в меню настроек телефона необходимо перейти в раздел «Пункт управления» и выбрать функцию «Настроить элем. управления». Появившееся меню нужно пролистать до самого конца и нажать на синюю иконку «Слух». После этого в меню «Пункта управления», которое открывается при помощи свайпа вверх от нижнего края экрана, появится иконка с ухом.

Нажав на нее и подключив к устройству наушники, можно подслушивать все, что происходит вокруг iPhone, находясь при этом в другой комнате. «Итак, теперь вы знаете, что можете шпионить за своим парнем, шпионить за своими друзьями. Делайте что угодно с этой информацией», — сказала девушка.

Ранее блогерша из Лондона раскрыла специальные позы, которые ее коллеги применяют для фото в социальных сетях. На размещенных в сети кадрах Чесси Кинг (Chessie King) запечатлела себя в спортивном костюме серого цвета, состоящего из кроп-топа и легинсов. Девушка показала, как ее фигура меняется с помощью правильно подобранной позы и положения тела.