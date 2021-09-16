Девушка раскрыла секрет стройного тела блогеров на фото в соцсетях

Блогерша из Лондона раскрыла специальные позы, которые ее коллеги применяют для фото в социальных сетях. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах Чесси Кинг (Chessie King) запечатлела себя в спортивном костюме серого цвета, состоящего из кроп-топа и легинсов. Девушка показала, как ее фигура меняется с помощью правильно подобранной позы и положения тела.

На первой фотографии англичанка снялась с прямой осанкой лежа на боку, при этом ее легинсы частично закрывают живот, что создает видимость стройного тела. На втором кадре Кинг сфотографировала себя с сутулой спиной и со спущенными лосинами, продемонстрировав жировые складки на теле.

«Любите свое тело так, как ваш партнер любит гольф-клубы», — шутливо подписала она пост, набравший 48 тысяч лайков. Подписчики поблагодарили блогершу за ее публикацию. «Как же я рада, что есть люди, показывающие свои реальные тела в соцсетях», «Спасибо вам за эти фото!», «Это выглядит очень привлекательно. Я тоже хочу изменить свое мышление и перестать стесняться себя», «Спасибо тебе огромное!», «Ты меня вдохновляешь на любовь к себе», — писали они.

В мае показывать целлюлит на фото без обработки в сети стало трендом у звезд. Целлюлит является самой большой эстетической проблемой: каждая третья респондентка назвала его «горем номер один», поскольку «апельсиновая корка» встречается у 90 процентов женщин. Чтобы нормализовать несовершенства человеческого тела, звезды стали публиковать в соцсетях свои снимки без обработки.