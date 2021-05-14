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Показывать целлюлит на фото без обработки в сети стало трендом у звезд

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Фото: @danaemercer

Звезды массово начали публиковать фото и видео, на которых показывают свой целлюлит, в поддержку женщин с лишним весом. На запущенный в сети тренд обратили внимание журналисты The Sun.

По результатам опроса, проведенного изданием, целлюлит является самой большой эстетической проблемой: каждая третья респондентка назвала его «горем номер один», поскольку «апельсиновая корка» встречается у 90 процентов женщин.

Чтобы нормализовать несовершенства человеческого тела, звезды стали публиковать в соцсетях свои снимки без обработки. Так, например, 33-летняя американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, ежедневно снимает видео, на которых показывает фигуру в откровенных образах.

Кроме того, подобными снимками регулярно делятся плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм, участница британского телевизионного шоу Love Island Малин Андерсон (Malin Andersson), английская певица и телеведущая Стейси Соломон (Stacey Solomon) и другие знаменитости.

На данный момент врачи не могу установить точную причину возникновения целлюлита. Считается, что он появляется из-за неравномерного увеличения жировых клеток, которые приводят к бугристой текстуре поверхности кожи.

По словам специалиста по уходу за кожей онлайн-клиники GetHarley Рене Лапино (Renee Lapino), не все женщины готовы мириться с целлюлитом. Она отметила, что в период пандемии коронавируса резко возрос спрос на укрепляющие кремы для тела, направленные на борьбу с несовершенствами кожи.

Лапино заверила, что косметические средства не способны полностью справиться с задачей: «Масла и кремы только увлажняют кожу. Они могут уменьшить проявления целлюлита на срок до 24 часов, но не более. Лично я рекомендую баночный массаж с маслами, который можно делать в домашних условиях. Помимо этого, массаж сухой щеткой усиливает лимфодренаж, а улучшение кровотока помогает коже набухнуть. Результат такой процедуры заметен уже через несколько недель».

Специалистка добавила, что, несмотря на то, что эти процедуры могут помочь в борьбе с целлюлитом, женщинам нужно научиться любить и принимать себя и свое тело в любом его проявлении.

В апреле модель Джорджи Кларк (Georgie Clarke) показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. «Каждый публикует свои лучшие фото с наиболее удачным ракурсом и освещением — это нормально, однако, глядя на эти кадры, мы забываем о реальности. Если блогеры не показывают свои растяжки, целлюлит и шрамы, это еще не значит, что у них этого нет, — написала модель. — Почему бы нам не забыть о навязанных стандартах красоты? Давайте нормализуем настоящие человеческие тела».

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