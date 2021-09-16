Парень узнал причину исчезающего звука в порно и попал в «худший кошмар»

Пользователь Reddit под ником DMTAliens рассказал, что на протяжении полугода периодически сталкивался с тем, что во время просмотра порно в видео исчезал звук. Он случайно узнал причину и назвал себя идиотом. В комментариях его ситуацию признали «одним из худших кошмаров».

Парень объяснил, что время от времени звук порнороликов переставал воспроизводиться на несколько минут. Герой истории не задумывался о причинах: он полагал, что его смартфон автоматически подключался к его собственным беспроводным наушникам, которые лежали где-то в комнате.

«Сегодня мой довольно невинный брат пришел поговорить со мной о чем-то, что пугает его по ночам. Он говорит, что слушает музыку для сна, пытаясь, конечно, заснуть. А затем внезапно из его наушников начинают раздаваться громкие стоны, пугающие его до смерти. Он сказал мне, что думает, будто его кто-то взламывает», — передал DMTAliens разговор с младшим братом.

Автор истории назвал себя идиотом, потому что резко вспомнил, что однажды родственник подключал свои беспроводные наушники к его телефону. Наушники брата остались в приоритете у смартфона, поэтому при просмотре порно звук выводился на AirPods брата.

Комментаторы поддержали парня, попавшего в неловкую ситуацию. Юзер под ником Salty-Development-15 назвал инцидент одним из его худших кошмаров, связанных с использованием беспроводных устройств. Другие пользователи посоветовали герою всегда отключать Bluetooth перед просмотром порно. Некоторые зрители сказали, что оказывались в схожих ситуациях: CrypticResponseMan однажды услышал в своих наушниках громкие стоны, а позже узнал, что порно включила его мать.