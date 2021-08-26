Легенде порно пригрозили 330 годами тюрьмы за изнасилования

Звезде порно прошлого века Рону Джереми (Ron Jeremy) предъявили официальные обвинения в многочисленных случаях сексуальных домогательств и изнасилований. Если легенду порнографических фильмов признают виновным, ему грозит до 330 лет тюремного заключения. Об этом сообщает USA Today.

Джереми обвиняют более чем в 30 случаях сексуального насилия, в том числе в изнасилованиях, принуждении к оральному сексу, а также к домогательствам к спящим женщинам. Утверждается, что преступления были совершены с 1996 по 2020 годы.

По данным обвинениями, жертвами действий Джереми стала 21 женщина в возрасте от 15 до 51 года. Во время слушаний порноактер отказался признавать себя виновным по всем пунктам. Такой же позиции придерживается и его адвокат.

В мае 2020 года более десяти женщин обвинили Джереми в домогательствах и сексуальном насилии. Месяцем позже порноактеру предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами.

Джереми был одним из самых известных и плодовитых деятелей киноиндустрии для взрослых. За свою карьеру, которая началась в 70-х годах прошлого века, мужчина, чье полное имя звучит как Рональд Джереми Хаятт (Ronald Jeremy Hyatt), успел сняться в более чем двух тысячах порнографических картин.

