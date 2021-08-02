Звезда PornHub заманила девушек в порно и попала под арест

30-летняя звезда PornHub из Индии Нандита Дутта (Nandita Dutta) попала под арест. Как сообщает Times of India, она обманом заманивала девушек в порноиндустрию.

Обвинения против Дутты выдвинули две модели. По их словам, порноактриса обещала им помочь с актерской карьерой. В обмен на это от девушек требовалось раздеваться перед камерой, при этом одна из пострадавших заявила, что ее заставили сделать это насильно.

Вторая модель, выдвинувшая обвинения против порноактрисы, сообщила, что ее принудили сняться в порно.

В результате Дутта была задержана в своем доме в Дум-Думе в индийском штате Западная Бенгалия. В полицию также попал ее сообщник Майнак Гош (Mainak Ghosh). Правоохранители также планируют выяснить, что задержанные сделали с роликами, в которых снялись их жертвы, а также выяснить, в каких местах проводились съемки.

Ранее сообщалось, что продюсера популярного порносайта GirlsDoPorn Рубена Андре Гарсию (Ruben Andre Garcia) приговорили к 20 годам тюремного заключения. Суд постановил, что мужчина обманом принуждал женщин к съемкам в видео для взрослых.