Pornhub расскажет пользователям об эротическом искусстве

Порносайт Pornhub представил новый интерактивный проект под названием Classic Nudes. С его помощью пользователи смогут посетить онлайн-экскурсии и узнать об эротическом искусстве. Кроме того, для проекта были созданы специальные аудиогиды и карты, которыми можно воспользоваться при посещении музеев. Об этом сообщили Input.

С помощью проекта порносайт решил поддержать музеи, которые столкнулись с оттоком посетителей из-за коронавирусных ограничений, но недавно начали снова открывать свои двери. «Pornhub хотел внести свой вклад в то, чтобы побуждать людей снова ходить по музеям, исследовать их и влюбляться в них», — рассказали в компании.

Отмечается, что в Classic Nudes представлены произведения из Лувра и музея Орсе (Франция), MET (Нью-Йорк), Прадо (Испания), галереи Уффици (Италия) и Британского музея (Великобритания).

В Pornhub подчеркнули, что карты музеев будут полезны тем, кто решил ознакомиться с экспонатами онлайн, и тем, кто лично отправился в культурное учреждение. Порносайт также подготовил специальный аудиогид. В нем об эротическом искусстве рассказывает посол бренда Аса Акира (Asa Akira).

Ранее Pornhub представил проект под названием Remastured и опубликовал 20 эротических роликов, часть которых была снята более ста лет назад. Все ролики были отреставрированы и раскрашены. Для этого использовались технологии искусственного интеллекта.

