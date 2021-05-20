PornHub опубликовал порно столетней давности

Порносайт PornHub представил проект под названием Remastured и опубликовал 20 эротических роликов, часть которых была снята более ста лет назад. Об этом компания сообщила в Twitter.

Первое видео из коллекции датируется 1896 годом, а последнее — 1948-м. Все ролики были отреставрированы и раскрашены. Для этого использовался искусственный интеллект, которому провели «уроки сексуального просвещения». Его обучили на 100 тысячах современных порнороликов и эротических изображений, чтобы добиться правдоподобной цветопередачи голого человеческого тела.

В коллекцию вошла первая запись стриптиза в мировой истории: в ролике женщина снимает с себя несколько слоев одежды и предстает перед зрителями в ночной рубашке. Снятые позднее видео содержат более откровенные сцены, в том числе групповой секс.

«Кто знает? Может быть, вы сможете чему-нибудь научиться у старших», — пошутили о проекте в PornHub.

Ранее в апреле PornHub заподозрили в нарушении российских законов. Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД с просьбой изучить несколько видеозаписей с порносайта. В регуляторе посчитали, что ролики могут нарушать статью 148 Уголовного кодекса России («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и статью 319 («Оскорбление представителя власти»), а также содержат пропаганду наркотически средств.