Порноактрисы пожаловались на падение доходов из-за кампании против Pornhub

Порноактрисы пожаловались на резкое падение своих доходов после того, как Mastercard и Visa запретили пользователям использовать свои банковские карты для оплаты на порносайте Pornhub из-за видео с насилием над совершеннолетними. Об этом сообщает BBC News.

Так, шведская порноактриса Мэри Муди рассказала, что в декабре заработала на PornHub лишь 34 доллара (около 2500 рублей). По ее словам, многие из ее коллег рассматривают возможность ухода из порнобизнеса только потому, что Pornhub был для них самым большим источником дохода, а времени на то, чтобы накопить какие-то сбережения, у них не было. «Visa и MasterCard действовали очень безответственно, в мгновение ока оставив людей без дохода», — резюмировала Муди.

Третья в рейтинге порномодель среди независимых авторов Pornhub Джун Лю выразила беспокойство, что к кампании могут присоединиться и другие платформы, тогда актеры взрослого кино не смогут работать и на них.

В декабре компании Mastercard и Visa запретили использовать свои банковские карты для оплаты на порносайте Pornhub после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними. Перед этим PornHub ответил на обвинения в публикации видео с насилием над детьми и несовершеннолетними и изменил правила сообщества.

4 декабря американский колумнист Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал в The New York Times материал под названием «Дети PornHub» (The Children of PornHub). Он рассказал истории подростков, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт. Кристоф возмутился тем, что поисковые системы, банки и компании, выпускающие кредитные карты, поддерживают компанию, которая монетизирует сексуальное насилие над детьми или женщинами без сознания.