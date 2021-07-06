Принадлежащий владельцу Pornhub порносайт решили закрыть

Порносайт XTube, который принадлежит компании MindGeek, владельцу Pornhub и студии Brazzers, решили закрыть осенью 2021 года. Как сообщает TNW, причины этого решения не уточняются.

Отмечается, что сайт прекратит работу 5 сентября. По данным издания, решение о закрытии XTube могло быть связано с наличием на сайте нелегального контента. Речь идет, в частности, о видео со сценами изнасилований, насилия над детьми, а также о роликах, опубликованных без ведома их участников.

TNW уточняет, что в течение последних нескольких лет компании MindGeek было предъявлено несколько судебных исков. Большая часть из них была связана с размещением незаконного контента.

Официальных комментариев по поводу того, с чем было связано решение закрыть популярный порносайт, от представителей компании получено не было.

Компания XTube была основана в 2006 году и стала одним из первых порносайтов, которые давали возможность пользователям загружать собственные видео.

Ранее в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетним обвинили порносайт Pornhub. Это произошло после публикации статьи американского колумниста Николаса Кристофа (Nicholas Kristof) в The New York Times. В материале журналист рассказал истории людей, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт.

Вскоре после публикации расследования портал отключил возможность свободной загрузки, запретил скачивать видео и объявил о решении усовершенствовать систему модерации. Кроме того, Pornhub удалил большую часть роликов.