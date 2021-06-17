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Продюсер получил 20 лет тюрьмы за принуждение женщин к съемкам в порно

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Фото: Rodi Said / Reuters

Продюсера популярного порносайта GirlsDoPorn Рубена Андре Гарсию (Ruben Andre Garcia) приговорили к 20 годам тюремного заключения. Суд постановил, что мужчина обманом принуждал женщин к съемках в видео для взрослых. Об этом сообщает The Sun.

31-летний Гарсия обещал актрисам, что те останутся анонимными, а ролики будут продаваться только на DVD. Однако мужчина обманывал их, так как порноролики в итоге оказывались в интернете, сообщили в прокуратуре.

Чтобы не вызывать подозрений у жертв, Гарсия предлагал женщинам подписать контракты с вымышленными фирмами. Например, Bubblegum Casting. Он надеялся, что, получив документ от несуществующей компании, актрисы ничего не узнают про GirlsDoPorn — сайт, на котором и публиковались ролики.

Во время судебного заседания судья заслушал показания 20 потерпевших, которые рассказали истории, связанные с работой на Гарсию. По словам некоторых актрис, съемка в порно негативно повлияла на их здоровье и благополучие.

Обманутые женщины также заявляли, что продюсер периодически угрожал им судебными исками, отменял рейсы домой и публиковал видео с ними в открытом доступе, если те отказывались продолжать съемки. Он также запирал жертв в гостиничных номерах, чтобы те не могли покинуть помещение.

Ранее создатели ныне несуществующего сайта Майкл Джеймс Пратт (Michael James Pratt) и Мэтью Айзек Вулф (Matthew Isaac Wolfe) тоже были признаны виновными в мошенничестве. Несколько женщин подали в суд на GirlsDoPorn, указав в иске, что их обманом заставляли сниматься в порнороликах.

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