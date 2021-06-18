Самая популярная на Pornhub россиянка оценила идею легализовать порно в России

Cамая популярная россиянка в рейтинге PornHub Ева Эльфи (Eva Elfie) в беседе с «Лентой.ру» оценила идею легализовать «не запрещенную законом» порнографию на территории страны, с которой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).

«Легализация — нужна, но еще более важным будет легитимизация контента и самой индустрии для взрослых в общественном сознании», — отметила россиянка. По ее словам, то, что вопрос о доступе к контенту для взрослых вышел на первый план, вполне закономерно — в период самоизоляции был зафиксирован рекордный рост интереса к порно.

«Даже на государственном уровне произошло принятие того факта, что индустрия для взрослых имеет позитивную цель — помочь человеку получить удовольствие, что крайне важно в столь психологически трудный период массовой изоляции», — добавила Эльфи.

Она подчеркнула, что опыт тех стран, где порнографию легализовали на законодательном уровне, показал, что секс-индустрия и ее представители смогли интегрироваться во все общественные процессы.

«Мне представляется, что сама по себе данная инициатива подведомственного органа Роскомнадзора свидетельствует о позитивной тенденции государства снять табу на данный контент как на законодательном, так и на общественных уровнях», — заключила актриса.

Об инициативе ГРЧЦ стало известно 16 июня. В ведомстве предложили разделить порнографический контент на «незаконный» и «не запрещенный законом» и открыть доступ к последнему только совершеннолетним россиянам. Одним из возможных способов проверять возраст пользователей назвали вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.

Эльфи родилась в Омске, впоследствии переехала в Москву. Она снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США. В ноябре 2020 года россиянка попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии Pornhub, заняв в нем четвертое место.