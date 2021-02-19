Известный российский комик поразил коллег знаниями о порноактрисах

Российский комик Алексей Щербаков поразил коллег осведомленностью о порноактрисах. Своими знаниями известный стендапер поделился в выпуске шоу Антона Шастуна «Контакты» с участием юмориста Дениса Дорохова. Ролик опубликован на YouTube-канале Шастуна.

По правилам проекта, гостю задают вопросы, но отвечать могут только те люди, чьи контакты есть в его телефонной книге. «Кто из них не порноактриса: Меган Рейн, Николь Энистон, Аня Тейлор-Джой, Рейган Фокс?» — гласил вопрос, на который нужно было ответить Дорохову.

Задание озадачило юмориста, однако Щербаков, находившийся в зрительном зале, вызвался помочь коллеге. Комики разыграли телефонный звонок, во время которого он поделился мнением о порноактрисах, оказавшихся среди вариантов, предложил скинуть Дорохову несколько ссылок и назвал правильный ответ: в фильмах для взрослых не снималась Аня Тейлор-Джой. «Ладно, пойду к жене», — пошутил после этого Щербаков.

Ранее Щербаков в интервью коллеге Дмитрию Романову рассказал, что, несмотря на хороший заработок, продолжает оставаться очень экономным человеком. Он также отметил, что жена Елена «доит» его «жесточайшим образом», и из-за трат пара периодически ссорится.

Щербаков — участник комедийных шоу Comedy Battle, Stand Up и «Прожарка». Он также прославился благодаря участию в YouTube-шоу «Что было дальше?» Дополнительную известность ему принесло интервью, которое в январе 2020 года опубликовал журналист и блогер Юрий Дудь.