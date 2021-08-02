Радиоведущая предложила создать порно для детей и была опозорена

Ведущая британской радиостанции Times Radio Флора Гилл (Flora Gill) написала в Twitter сообщение о том, что кому-то необходимо создать порно «начального уровня» для детей. Предложение приняли в штыки: Гилл была опозорена, поэтому ей пришлось удалить свой твит, пишет OP India.

«Кому-то нужно создавать порно для детей. Выслушайте меня. Подростки уже смотрят порно, но они находят жесткие, агрессивные видео, которые дают ужасное представление о сексе. Им нужно порно начального уровня! "Мягкий" сайт, где все спрашивают разрешения, никого не душат и так далее», — написала Гилл.

Комментарий ведущей вызвал резонанс в социальных сетях, многие пользователи Twitter начали насмехаться над ее предложением. Один из юзеров опубликовал картинку, на которой он якобы моет глаза под струей воды после того, как прочитал твит Гилл.

Другие юзеры заметили, что радиоведущая удалила сообщение вскоре после того, как увидела большое количество негативных комментариев. После этого Гилл выразила возмущение тем, что люди продолжили публиковать скриншоты ее твита в соцсетях. Такое поведение еще больше разочаровало подписчиков ведущей.

«Удаленный твит доказывает, что не только человечество было ошибкой, но и что галочка [возле имени ведущей в Twitter] значительно снижает IQ на неопределенное время», — написал неравнодушный юзер под ником @DigbyFire.

Ранее пользователь Reddit под ником plsletmedrivedaboat поделился историей о том, как опозорился перед потенциальным работодателем во время онлайн-собеседования. Причиной его провала оказалась невыключенная камера.