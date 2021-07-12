Российская блогерша «выгуляла» бойфренда на поводке и столкнулась с угрозами

Блогерша из Нальчика выгуляла бойфренда на поводке и столкнулась с угрозами в сети

14-летняя блогерша из Нальчика Аида рассказала, что столкнулась с угрозами после публикации видео, на котором она выгуляла своего бойфренда на поводке. Об этом сообщает НТВ.

С помощью ролика россиянка хотела показать, как люди по-разному воспринимают одни и те же поступки в зависимости от того, кто их совершает: мужчина или женщина. «Неравенство полов очевидно. Но, согласитесь, если бы было наоборот и на веревке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы "тигр", "лев" и так далее», — подписала она к видео.

После этого Аида начала получать угрозы в комментариях. Один из пользователей написал, что девушка «перешла грань», другой посчитал, что ее парень опозорил себя. Телеканал отметил, что за сутки девушка получает более сотни подобных сообщений. В одном из них блогерше пригрозили тем, что ее разыскивает «серьезная мусульманская группировка».

Россиянка, однако, заявила, что не намерена извиняться перед теми, кто оскорбился из-за ее ролика. Девушка также подчеркнула, что видео было снято за несколько дней до ее отъезда из Нальчика.

Ранее другая блогерша стала объектом нападок интернет-троллей и начала получать угрозы после того, как поделилась способами сэкономить при подготовке к свадьбе.