Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством

Невеста рассказала о способах сэкономить при подготовке свадьбы, стала объектом нападок интернет-троллей и получила угрозы убийством. Свои советы она опубликовала в TikTok.

Бережливая невеста Шаан Тейлор (Sian Taylor) предложила заменить свадебный торт пончиками из кафе Krispy Kreme, а также отказаться от дорогого свадебного автомобиля и бессмысленной книги для пожеланий. «Мы считаем, что они дороги и не нужны в наше время. Я и так знаю, кто придет на нашу свадьбу. Я пригласила их», — подчеркнула женщина.

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Кроме того, Тейлор сэкономила на кольце, заказав его на портале по продаже изделий ручной работы Etsy, а фату нашла в секонд-хенде. Отправив СМС-сообщения гостям вместо приглашений на свадьбу, девушка, по ее оценке, сможет сэкономить 200 фунтов (20,2 тысячи рублей). Эти деньги она потратит на медовый месяц.

Один из главных советов блогерши заключался в том, чтобы проводить церемонию в будний день. Это значительно дешевле, чем организовывать свадьбу в выходные. Также Тейлор самостоятельно сделала букет невесты из искусственных цветов.

Многие пользователи похвалили невесту за бережливость, но некоторые были не в восторге от ее советов. Так, блогерша рассказала, что тролли высмеяли ее подход к экономной свадьбе. Она подчеркнула, что даже получала угрозы убийством из-за своих советов.

В одном из опубликованных в TikTok видео она сказала: «Это наша свадьба, а не ваша. Я никогда не говорила, что поступать по-другому неправильно, но мы выбрали такие варианты, чтобы потратить деньги на что-то другое».

Ранее сообщалось, что жених и невеста сэкономили на еде для гостей и опозорились в сети. На снимках, сделанных подружкой невесты, видно, что гостям принесли пачку чипсов с солью, пластиковый стакан с нарезанными соломкой огурцом и морковью, а также парой помидоров черри, два канапе с виноградом, сыром, клубникой и дыней и половину круассана с начинкой.