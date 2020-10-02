Жених и невеста сэкономили на еде для гостей и возмутили пользователей сети

Жених и невеста сэкономили на еде для гостей и опозорились в сети. На фотографии с торжества, выложенные в тематической группе в Facebook, обратило внимание издание Metro.

На снимках, сделанных подружкой невесты, видно, что гостям принесли пачку чипсов с солью, пластиковый стакан с нарезанными соломкой огурцом и морковью, а также парой помидоров черри, два канапе с виноградом, сыром, клубникой и дыней и половину круассана с начинкой.

Также гостья пожаловалась, что реальная рассадка не соответствовала заявленной на схемах. «Все это выглядело, как бардак», — подытожила она.

Комментаторы высмеяли прижимистость жениха и невесты. «Я даю своему ребенку такой обед с собой, разве что без чипсов», — написала одна пользовательница. «Чипсы! Даже не знаю, смеяться или плакать», — отметила другая. Комментаторов особенно возмутило, что гостям подали не целый круассан, а половинку от него.

Ранее драка двух женщин из-за еды на индонезийской свадьбе попала на видео. Гостьи начали потасовку из-за ренданга — национального индонезийского блюда из говядины, которую долго тушат в остро-пряном соусе на основе кокосового молока.