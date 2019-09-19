Драка женщин из-за еды на свадьбе попала на видео

dailymail.co.uk

В Индонезии две женщины подрались на свадьбе из-за еды. На ролик с потасовкой обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как две парадно одетые женщины выясняют отношения перед шведским столом. Индонезийка в красном обвинила стоявшую перед ней в очереди гостью в зеленом, что та положила себе слишком много ренданга — национального индонезийского блюда из говядины, которую долго тушат в остро-пряном соусе на основе кокосового молока.

«Ты бесстыжая и бестактная. Ты что, хочешь накормить всю деревню?» — спросила она. В ответ на это женщина заявила, что может делать все, что хочет, а ее собеседница пусть ждет своей очереди.

Индонезийки начали толкать друг друга, их попытался успокоить один из гостей свадьбы. Однако женщина в зеленом ударила его и вновь набросилась на свою обидчицу в красном.

Индонезийские пользователи социальных сетей сочли случай на свадьбе забавным. «Ренданг — это жизнь. За ренданг стоит бороться. Ренданг — это все», — написал один из комментаторов.

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