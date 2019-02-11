Похотливый жених пристал к незнакомке на собственной свадьбе и поплатился

Жених домогался молодой официантки на собственной свадьбе и пошел под суд. Об этом сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

Инцидент произошел 24 ноября 2018 года во время торжества в загородном клубе в Ричборо, штат Пенсильвания. 31-летний жених Мэтью Эймерс (Matthew Aimers) потерял контроль над собой и домогался несовершеннолетней официантки. Он предложил девушке «развлечься» и даже намеревался заплатить за это 100 долларов (6,5 тысячи рублей).

Получив отказ, американец выждал время и подкараулил девушку в женском туалете. Эймерс затолкнул жертву в кабинку, где он якобы обнажился и пытался прикасаться к ее телу. По словам девушки, ей чудом удалось отбиться от Эймерса и убежать.

Затем виновник торжества напился и устроил драку. Очевидец позвонил в полицию и сообщил о потасовке. Когда представители власти прибыли на место, жених «отталкивал и избивал людей». Служащий попытался вынести алкоголь на улицу, и тогда жених накинулся на него с кулаками.

После этого Эймерс выбежал из здания и сел в заранее подготовленный шаттл для гостей. Мужчина «игнорировал приказ остановиться» и, когда его силой вывели из автомобиля, он целенаправленно унижал стражей порядка, провоцируя драку.

В результате мужчину задержали и отвезли в участок. Эймерс предстал в суде 17 января, однако был освобожден из-под стражи после внесения десяти процентов от залога в 350 тысяч долларов (23 миллиона рублей). Следующее слушание назначено на 21 февраля.

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