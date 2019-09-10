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Мужчина внезапно встретил своего двойника на свадьбе и расхохотался

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mirror.co.uk

В малайзийском штате Селангор 29-летний Эзли Йозоф (Azly Yozof) неожиданно встретил своего двойника на свадьбе приятеля. Об этом сообщает издание The Mirror.

Когда все гости фотографировались, друг Йозофа, Амир Зульфадли Зулькифли (Amir Zulfadhli Zulkifly,) обратил внимание, что один мужчина выглядит точь-в-точь как малайзиец.

Двойники были одинаково сложены, пришли на свадьбу в красных поло, носили очки с черной оправой и оба оказались лысыми.

На снятом Зулькифли видео запечатлен момент, когда Йозоф и его двойник замечают друг друга и начинают смеяться. Их обоих удивила эта встреча, и они договорились увидеться еще раз, чтобы сделать совместные фотографии.

Йозоф — друг детства жениха, а его двойник — коллега новобрачного по работе. Двойники никак не связаны друг с другом.

Ранее сообщалось, что американец 17 лет отсидел в тюрьме за двойника. За это он получил компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов (около 72 миллионов рублей).

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