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Женщина потратила состояние на операции ради внешности Меган Маркл

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Жительница американского штата Техас сделала липосакцию и изменила форму носа ради того, чтобы внешне походить на герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Sun.

Ксочайтл Грир (Xochytl Greer) стала матерью третьего ребенка — дочери Ислы (Isla) — два года назад. Тогда 36-летняя женщина призналась, что после очередной беременности стала недовольна своей фигурой и внешним видом. Американка экспериментировала с косметикой и нарядами, однако, по ее мнению, все равно выглядела «непрезентабельно».

Грир восхищалась красотой и элегантным вкусом герцогини Сассекской и в ноябре 2018 года решилась на кардинальные изменения внешности. Хирурги провели ринопластику, липосакцию живота, бедер, подтяжку ягодиц, а также вкололи ботокс в кожу ее лица, чтобы приблизить многодетную мать к образу Маркл.

Женщина потратила 19 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) на осуществление своей задумки. «Теперь я смотрю в зеркало и снова счастлива. Это по-прежнему я, только улучшенная версия, — рассказала она. — Конечно, я не точная копия Меган Маркл, но теперь у нас больше общих черт. Наши носы определенно схожи».

Поклонница королевской семьи отметила, что пластика придала ей дополнительную уверенность в себе, что благоприятно сказалось на отношениях с детьми. Издание тем не менее, отмечает что женщина выглядит совсем не похожей на своего кумира.

В 2018 году сообщалось о жителе американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, который потратил десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на певицу Мадонну. В течение 14 лет Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы приобрести большее сходство с кумиром. Он установил имплантаты в скулы, челюсть и ягодицы, а также скорректировал форму носа. Он считается одним из самых известных двойников Мадонны.

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