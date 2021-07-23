Девушка забыла выключить микрофон и опозорилась

24-летняя блогерша Алли Верт (Ally Vert) из США забыла выключить микрофон во время записи ролика и опозорилась. Видеозапись конфузного момента она опубликовала в cвоем TikTok-аккаунте.

На кадрах девушка пожаловалась на своей внешний вид. По словам Верт, никто из коллег не пользовался камерой во время онлайн-встречи, и в результате она одна сидела с включенной камерой. «Посмотрите, как я сегодня выгляжу. Я не успела выпрямить волосы», — рассказала Верт. Внезапно ее монолог прервал один из сотрудников. Как оказалось, блогерша забыла выключить микрофон. «Эй, мы тебя слышим, на всякий случай говорю это, чтобы ты знала», — говорит ей мужчина.

Ролик с конфузным эпизодом набрал более 900 тысяч просмотров. Многие пользователи признались, что так выглядит их самый страшный сон. «Я бы уволилась с работы и переехала в другой штат», — написала комментатор под ником sopistein. «Я бы упала в обморок, если бы оказалась на твоем месте», — заявила юзер под ником nvontaya. «Это был твой последний день на работе?» — поинтересовалась пользовательница charleseeecheese.

Ранее блогерша из TikTok под ником lemonss28 рассказала, как однажды перепутала чат и случайно отправила пошлую картинку семье. Родные попросили девушку удалить неприличное сообщение и посоветовали ей «вернуться к работе».