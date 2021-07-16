Пассажир самолета унизил свою попутчицу одним поступком и был опозорен в сети

Пассажир самолета унизил свою попутчицу из-за ее веса и был опозорен в сети

Пассажир самолета унизил свою попутчицу, которая сидела в соседнем от него кресле, одним поступком и был опозорен в сети. О произошедшем девушка рассказала на видео, которое разместила в своем TikTok-аккаунте.

По словам 22-летней Ланден Юинг (Landen Ewing), инцидент произошел с ней месяц назад, однако рассказать о нем она решила только сейчас. Девушка возвращалась самолетом в родной город из Нэшвилла (США). Юинг заметила, что сидевший рядом с ней что-то быстро печатает в своем телефоне, и поняла, что он жалуется на нее.

В отправляемых сообщениях мужчина наврал своей собеседнице, что у Юинг лишний вес и с ней тесно сидеть рядом. Сидя рядом с Юинг, пассажир позволял себе оскорблять и высмеивать внешность девушки.

«Рядом с этой толстой задницей слишком мало места. Не думаю, что нам вообще удастся взлететь», — написал мужчина.

Юинг удалось сфотографировать телефон пассажира — этот снимок она также выложила в сеть в доказательство своей истории. Публикация вызвала возмущение пользователей. «Похоже, у него раньше были проблемы со своей девушкой, но это не имеет никакого отношения к тебе», «Жалко, что вы все это прочитали», «Патологический лжец», «Не очень воспитанные люди», — писали они.

Ранее в апреле стюардессы унизили пассажирку за надпись на ее толстовке и заставили переодеться — на женщине была салатовая толстовка с надписью «Да пошел ты, рак». Вскоре к ней подошла бортпроводница и попросила надеть куртку и прикрыть надпись. Женщина прислушалась к ее словам, однако во время полета сотрудница авиакомпании еще раз обратилась к ней в грубой форме и заставила ее снять вещь.

