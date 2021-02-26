Девушка подловила женатого мужчину из Tinder на лжи и опозорила его

Американская блогерша Надия (Nadiyah) под ником spunky_brewstah познакомилась в Tinder с якобы холостым мужчиной по имени Эрик (Eric). Вычислив его ложь, девушка подловила и опозорила обманщика, опубликовав переписку с ним в TikTok.

Автор видео показала начало общения с Эриком. Он написал, что в данный момент ни с кем не встречается. Надия решила проверить эту информацию: ей удалось выяснить, что у собеседника есть жена и шестеро детей. Узнав неожиданные обстоятельства, она захотела проучить обманщика.

Девушка договорилась о свидании с молодым человеком. Она спросила, может ли прийти на встречу со своей подругой. После того, как Эрик согласился, Надия отправила ему фотографию его жены, добавив, что та станет «особым почетным гостем» на их свидании.

Зрители ролика оценили креативность блогерши. Некоторые похвалили Надию за то, что она тщательно проверяет потенциальных будущих партнеров. Остальные же посмеялись над опозоренным мужчиной и удивились, когда тот успел завести столько детей.