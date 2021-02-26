Интернет и СМИ
 
Последние новости
Уехавшие из Северной Кореи на самодельной дрезине дипломаты отправились в Москву
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии
Продажи второго альбома Daft Punk подскочили на восемь тысяч процентов
В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю
Пентагон раскрыл детали нанесенного по Сирии удара
Рокфеллер забрал гобелен с картиной Пикассо из ООН
Отдохнувшая в Турции россиянка раскрыла обстановку с ограничениями в стране
В Совфеде назвали условие для начала развала НАТО
Вакцинацию гражданки Италии «Спутником V» назвали «позором ЕС»
Новости партнеров
Прослушать новость

Девушка подловила женатого мужчину из Tinder на лжи и опозорила его

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @spunky_brewstah / TikTok

Американская блогерша Надия (Nadiyah) под ником spunky_brewstah познакомилась в Tinder с якобы холостым мужчиной по имени Эрик (Eric). Вычислив его ложь, девушка подловила и опозорила обманщика, опубликовав переписку с ним в TikTok.

Автор видео показала начало общения с Эриком. Он написал, что в данный момент ни с кем не встречается. Надия решила проверить эту информацию: ей удалось выяснить, что у собеседника есть жена и шестеро детей. Узнав неожиданные обстоятельства, она захотела проучить обманщика.

Девушка договорилась о свидании с молодым человеком. Она спросила, может ли прийти на встречу со своей подругой. После того, как Эрик согласился, Надия отправила ему фотографию его жены, добавив, что та станет «особым почетным гостем» на их свидании.

Зрители ролика оценили креативность блогерши. Некоторые похвалили Надию за то, что она тщательно проверяет потенциальных будущих партнеров. Остальные же посмеялись над опозоренным мужчиной и удивились, когда тот успел завести столько детей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Блогер нашел простой способ скрыть измену
Мужчина пошел с наркотиками на свидание с девушкой из Tinder и попался полиции
82-летняя бабушка зарегистрировала одинокого внука в Tinder
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
17:1922 февраля

Блогер нашел простой способ скрыть измену

14:5022 февраля

Вслед за Минаевым в Clubhouse заблокировали феминистку Лазерсон

13:5722 февраля

Скандальный телеведущий ответил обещавшему убить его недоброжелателю

Интернет и СМИ00:0313 декабря 2020

На темной стороне

Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
13:1722 февраля

Вечеринка с участием телезвезд в Испании привела к групповому изнасилованию

13:1122 февраля

Блогерша пожарила стейк на утюге и разозлила зрителей

11:5122 февраля

На картах Google обнаружили остров в форме пениса

Интернет и СМИ00:01 6 декабря 2020

«За вас с нами и за хер с ними!»

Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
11:2222 февраля

Ведущая «Слабого звена» попросила участника обматерить ее

06:5322 февраля

Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой

03:2722 февраля

Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы

Россия
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
Защитная реакция
Что необходимо знать об иммунитете
Все материалы
Мир
Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум
В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы
Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Показана эффективность вакцины Pfizer при массовом применении
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция попросит президента поддержать требования армии
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Оппозиция заблокировала армянский парламент
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады у парламента
Все материалы
Экономика
Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора наук
Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International
«Устроил глобальную чистку»
 
В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя и попала на видео
Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
105-летняя женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления
Зоопсихолог раскрыл причину тяги кошек к коробкам
Все материалы
Peugeot радикально изменила логотип
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Skoda раскрыла подробности о новой Fabia
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
На сайте «Москвича» еще можно посмотреть цены 2001 года
Новый Mercedes C-Class: главное, что нужно знать
Гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-Класса
Ужесточение правил техосмотра решили отложить
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы