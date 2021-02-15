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82-летняя бабушка зарегистрировала одинокого внука в Tinder

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Фото: Jiri Hubatka / Globallookpess.com

Бабушка одинокого англичанина Скотта Лефевера (Scott Lefever) создала ему анкету в Tinder. Благодаря странице в приложении для знакомств 28-летний внук успел познакомиться с несколькими женщинами, сообщает The Sun.

«Привет, я Трина, бабушка Скотта. Он уже почти два года холост, и я думаю, ему нужна моя помощь, поэтому я разместила здесь его анкету, чтобы он нашел себе подружку», — написала 82-летняя женщина в зарегистрированном профиле родственника.

По словам Трины, ее «прекрасный» внук очень неопрятный, но трудолюбивый человек. Среди главных его достоинств она отметила мастерство в заваривании чая. Бабушка добавила, что Скотт «не очень спортивный парень, но любит гулять». В анкете также предъявлялись определенные требования к будущей избраннице: например, она должна уметь готовить.

В интервью журналистам мужчина рассказал, что был немного раздражен, узнав о проделках пожилой родственницы. Однако позже он посмеялся над ситуацией. За пять дней с момента публикации анкеты 26 девушек заинтересовались Скоттом, но пока он не сходил ни с одной из них на свидание.

«Я ответил не всем, но с некоторыми из них поздоровался, чтобы посмотреть, что будет дальше», — признался холостяк.

Ранее пользовательница TikTok Кэти Чарльз (Katie Charles) рассказала, как искала себе пару в Tinder и столкнулась с несколькими грубыми сообщениями, с помощью которых мужчины пытались завязать с ней беседу.

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