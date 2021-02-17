Мужчина пошел с наркотиками на свидание с девушкой из Tinder и попался полиции

Англичанин договорился пойти на свидание с девушкой из Tinder. Пара решила встретиться в аэропорту Восточный Мидландс (расположен в графстве Лестершир). Планам мужчины помешали полицейские, остановившие его на входе в аэропорт, пишет Leiceastershire Live.

Изначально мужчина попался на глаза сотрудникам и был остановлен за то, что нарушил карантинные ограничения. Позже работники полиции обнаружили у него пакетик с наркотиками, в котором также лежал измельчитель для марихуаны.

«Решили обе проблемы, а вот его свидание в Tinder пришлось отложить», — пошутили полицейские аэропорта на своей странице в Twitter. Они не уточнили, какое наказание ждет британца.

Ранее в сети прославился одинокий англичанин Скотт Лефевер (Scott Lefever), бабушка которого создала ему анкету в Tinder. Благодаря странице в приложении для знакомств 28-летний внук успел познакомиться с несколькими женщинами.