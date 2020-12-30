Мужчина хотел отправить свое фото топлес 60 девушкам и опозорился

Мужчина хотел разослать свое фото топлес 60 подругам по переписке и опозорился, когда случайно добавил всех собеседниц в общий чат. Об этом сообщает портал Yahoo! Sports.

Пользовательница TikTok @alainadevries опубликовала историю о том, как ее знакомый по переписке случайно добавил ее и 59 других девушек в общий чат, когда хотел разослать каждой из них свое фото без рубашки. Ее пост стал вирусным и собрал более 505 тысяч просмотров и 67 тысяч лайков.

Мужчина по имени Айзек (Isaac) объяснил участницам чата, что произошло: «Я прошу прощения за свои действия. Я решил устроить себе спортивную тренировку поздно вечером, и мне в голову пришла ужасная идея сделать фотографию, чтобы разослать ее... Как вы знаете, вместо этого я создал группу. Это правда унизительно, и я прошу прощения у всех, кого обидели мои действия. Я вынес урок из этой ошибки и пересмотрю свои жизненные ориентиры».

Мужчина отметил, что вскоре собирается устроить вечеринку, и пригласил на нее участниц чата. Большинство девушек сочли эту ситуацию веселой.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Бали школьный учитель по ошибке отправил младшеклассникам порнографическое видео. Он планировал отправить школьникам видео о живописи, но вместо этого случайно переслал порнографию, которую увидел в другом чате.