Влюбленный мужчина не смог дозвониться новой знакомой и написал ей 100 писем

Влюбленный житель английского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, написал от руки 100 писем, чтобы найти девушку, которой не смог дозвониться после знакомства в парке. Об этом сообщает издание The Mirror.

Студент-психолог Сербан Райя (Serban Raia) познакомился в парке с девушкой по имени Эми (Amy). По словам Райи, они разговорились и быстро нашли общий язык. Он пригласил новую знакомую на свидание в национальный парк Пик-Дистрикт, она согласилась. На прощание Эми оставила ему свой телефонный номер.

Когда Сербан вернулся домой, он попытался позвонить Эми, но не смог дозвониться. Чтобы найти девушку, он потратил девять часов и написал от руки 100 писем, которые затем расклеил на двери каждого дома на улице Кимболтон, где, как сказала незнакомка, она живет.

Райя уверен, что потенциальная возлюбленная сказала ему правильный номер, просто он записал его с ошибкой.

«На прошлой неделе в парке я был в желтой рубашке и оранжевых шортах. Ты была такая элегантная, настоящая и сексуальная. Мне понравилось общаться с тобой. Я не хочу, чтобы эта неудача помешала нашей новой встрече, поэтому я написал это письмо и отправил его в каждый, черт побери, дом на улице Кимболтон», — написал он в послании, где указал свой телефонный номер и попросил Эми перезвонить ему.

В результате Райе начали писать случайные люди. Они выражали студенту сочувствие и поддержку. Один человек написал: «Удачи в поисках Эми! Я думаю, это смелый поступок. Ты сделал мой день». Другой незнакомец отправил ему следующее сообщение: «Сербан, ты нашел свою Эми? Эта история не дает мне покоя и держит в напряжении».

Несмотря на все усилия Сербана, Эми не отвечает, но молодой человек сохраняет оптимизм и уверен, что скоро увидит свою возлюбленную.

Ранее сообщалось, что житель американского города Фэрхоп, штат Алабама, случайно стер переписку со своей пассией на сайте знакомств и установил на перекрестке доску с объявлением, чтобы найти ее. В конце концов она увидела его сообщение и позвонила ему.