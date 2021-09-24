Apple засудят за AirPods

Компания Jawbone подала в суд на Apple и Google

Компания Jawbone подала в суд на Apple и Google из-за патентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Руководство компании Jawbone Innovations LLC направило иск в федеральный суд в Уэйко, штат Техас. Ответчиками в деле выступят Apple и Google. В документе говорится, что указанные корпорации нарушили права Jawbone на ряд патентов и не выплатили лицензионные отчисления.

Уточняется, что патенты касаются технологии шумоподавления. Данная функция, в частности, присутствует в наушниках AirPods Pro и AirPods Max. Юристы Jawbone полагают, что компании незаконно присвоили технологии и использовали их в своих устройствах.

Ранее Jawbone выступала производителем носимой электроники, однако в 2017 году компания обанкротилась. Журналисты не смогли выяснить, кто представляет компанию в данный момент: за фирмой закреплен небольшой офис в Уэйко. «Мы оспариваем претензии и будем решительно защищаться», — заявил представитель Google Хосе Кастаньеда (José Castañeda). Официальные лица Apple отказались комментировать иск.

AirPods являются одними из самых популярных наушников в мире. В конце лета представители AliExpress назвали AirPods Pro самой востребованной моделью наушников в России.