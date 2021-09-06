США наказали Китай за использование «рабского» труда

США сократили импорт китайской одежды и других товаров, изготовленных с использованием «рабского» труда. Их общая стоимость оценивается в сотни миллионов долларов, пишет NBC News.

Американские власти решили наказать Китай за аморальную политику, задерживая на таможне товары, происхождение которых сочтут подозрительным. Многие из этих продуктов — от одежды до пальмового масла, помидоров и резиновых перчаток — американцы потребляют и используют каждый день. В августе в Атланте заблокировали импорт большого груза с одеждой, производителем который был указан Вьетнам, но инспекторы заподозрили, что товары изготовили в Китае с помощью принудительного труда.

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В китайском регионе Синьцзян проживает более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Европейские и американские СМИ давно утверждают, что представителей этой народности власти страны насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Служба таможенного и пограничного контроля США заявила, что в этом году задержала не менее 967 грузов на сумму более 367 миллионов долларов, и 75 процентов из них предположительно содержат хлопок, собранный в Синьцзяне. По оценкам экспертов, труд уйгуров обеспечивает пятую часть мировых поставок этого материала.

Закон, запрещающий импорт товаров, изготовленных с использованием детского и принудительного труда, был принят в США лишь в 2016 году. У американских властей были законные полномочия задерживать «подозрительную» продукцию и раньше, но чиновники не могли реализовать их из-за лазейки в торговом законодательстве. Закон о тарифах 1930 года позволял ввозить такие товары в США, если они были необходимы для удовлетворения потребительского спроса в стране.

В 2021 году количество ограничительных мер в отношении импорта резко возросло. Теперь Бюро по международным делам труда в США составляет ежегодный список продукции, предположительно производимой принудительным трудом. Помимо товаров из Синьцзяна в перечень входят, например, электроника из Малайзии, фейерверки из Перу и кирпичи из Вьетнама.

Эксперты считают, что ограничение ввоза продукции в США, крупнейшем импортере товаров в мире, может создать экономический стимул для компаний изменить цепочки поставок, а также вдохновить другие страны на борьбу с «рабским» трудом. «По сути, брендам никогда не приходилось задумываться о юридической ответственности за трудовую практику своих зарубежных поставщиков. [Новые меры] вынуждают их делать это», — заявил исполнительный директор американской некоммерческой организации «Консорциум по защите прав трудящихся» Скотт Нова. Объединение изучает условия труда на фабриках по всему миру. По оценкам ООН, 25 миллионов человек на планете страдают от принуждения к труду путем удержания работодателем заработной платы или паспортов, физического насилия и даже тюремного заключения.