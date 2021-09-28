Вслед за нефтью в России рекордно подорожал мазут, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена тонны топлива на торгах 28 сентября равняется 26 193 рублям.

Рост цен с начала года составил 42 процента. Общий объем выпуска мазута за первые восемь месяцев 2021-го достиг 28,7 миллиона тонн, что равняется 15,4 процента от объема первично переработанной нефти (185,5 миллиона тонн).

Опрошенные «Коммерсантом» аналитики указывают на то, что цены на мазут на внутрироссийском рынке зависят от экспортного паритета, или нетбэка — мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины. Европейские цены находятся на максимальных уровнях с 2018 года, что стимулирует рост внутренних котировок.

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут, по подсчетам специалистов, заработать на росте цен на мазут дополнительные 150-200 рублей за тонну переработанной нефти.

При этом рентабельность заводов в среднем не увеличилась, а в некоторых случаях и вовсе снизилась — за счет параллельного роста цен на нефть, используемую при переработке.

28 сентября фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре впервые с октября 2018 года превысил отметку в 80 долларов за баррель. Подорожание случилось на фоне роста цен на газ, поскольку некоторые потребители переходят с одного вида топлива на другое, создавая спрос.