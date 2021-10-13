Производители предупредили россиян о росте цен на продукты

Рост цен ожидается на различные группы товаров, включая хлеб, мясо, молоко и рыбу, рассказали производители в разговоре с «Лентой.ру». По их словам, это связано как с общей инфляцией, которая сказывается на удорожании производства, так и на кризисах определенных отраслей из-за кадрового дефицита, болезней животных и прочего.

Хлеб

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что увеличение цен на хлебобулочные изделия неизбежен ввиду роста инфляции, которая естественным образом сказалась на удорожании производства: коммунальных платежах, логистике, упаковке и прочем.

«Тем не менее, по моим оценкам, рост цен окажется ниже общего уровня продовольственной инфляции. Есть достаточно активный государственный контроль, административное давление, так что в резком удорожании никто не заинтересован. По крайней мере, представители торговли, ведь это неизбежно сократит оборот продукции», — заметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что хлеб, как и любые другие продукты питания, бывает разных видов, производимых для потребителей с различным спросом и покупательскими способностями. Товары широкого ассортимента, так называемой первой линии, востребованной у большинства групп населения, дорожать не должны. Все остальное зависит от частных производителей.

«В любом случае, я считаю, что цены вырастут в пределах 7,4 процента, а, вероятнее всего, и меньше, оставаясь в рамках прогнозируемой инфляции», — заключил Корбут.

Мясо

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил серьезный кризис в сельскохозяйственной отрасли страны, вызванный кадровым дефицитом из-за низкого уровня оплаты труда и другими факторами. Животноводство, к примеру, по его словам, понесло финансовые потери из-за болезней животных, в частности, африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Производители пытаются сдерживать рост цен даже на таком неблагоприятном фоне, благодаря чему отрасль остается одной из самых стабильных.

«За шесть лет цены на свинину на кости увеличились на 12,3 процента, на бескостную — на 9,6. Куры подорожали на 29,4 процента, говядина на 22. Вполне в рамках инфляции, учитывая временной промежуток, — заметил эксперт. — Тем не менее, неблагоприятные факторы могут вылиться в рост цен и на этом рынке. Но если нам удастся нарастить производство на крупнейших птицефабриках, ситуация должна остаться стабильной».

Недавний скачок цен Юшин связывает со «стрессовыми покупками» — мясокомбинаты уже сегодны начинают готовиться к новогодним продажам и запасаются сырьем для производства деликатесов.

«На производство некоторых из них необходимо по два месяца, а в декабре они уже должны быть на полках, — объяснил эксперт. — Невыполненные контракты же сулят мясокомбинатам штрафами и просто отсутствием потенциальной прибыли. Так что они просто испугались нехватки сырья и стали скупать больше, что и дало дополнительный рост цен. Тем не менее, если удастся восстановить производство в полном объеме, до масштабов прошлого года, это станет стабилизирующим фактором, и цены, если и поднимутся, то не выше уровня инфляции».

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Овощи

Более сложной оказалась ситуация на рынке овощей. Если цены на помидоры и огурцы растут в рамках инфляции и сезонных факторов, то, как отметил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, таких высоких цен на «борщевой набор» он не видел за всю историю своей практики.

«Если брать стоимость огурцов и томатов сейчас, то она находится на уровне 2019 года. Не говорю о 2020, потому что тот год был крайне нетипичным для овощей закрытого грунта: мы свалились в самоизоляцию, закрывались рестораны, кафе, а теплицы продолжали производить. Соответственно, предложение превысило спрос и цены оказались аномально низкими. Следовательно, в сравнении с прошлым годом, они выросли на 5-7 процентов, что остается в рамках инфляции», — подчеркнул Глушков.

Непривычно высокие цены сейчас наблюдаются на овощи из «борщевого набора»: картофель, свеклу, морковь, капусту, лук. Это, по словам эксперта, связано с крайне неблагоприятными сезонными факторами, из-за которых значительную часть урожая просто не успели собрать.

«На моей практике такого никогда не было, — отметил эксперт. — Обычно сейчас эти овощи продаются как раз по самым низким ценам, но в этот раз мы столкнулись с неприятными погодными условиями. Во-первых, была поздняя весна, из-за которой овощи высадили на две недели позже. Во-вторых, холодный и дождливый сентябрь. Овощи в полях созрели, но их просто не успели выкопать, в земле осталось порядка 40 процентов. Разумеется, это повлияло на цены: такого маленького предложения не было никогда, что и подстегнуло рынок».

Глушков добавил, что, если в ближайшее время регионам удастся собрать урожай, цены постепенно пойдут вниз. Если нет — ситуация продолжит развиваться по не самому благоприятному сценарию.

Молоко

Гендиректор национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что уже два года динамика роста цен на молочную продукцию ниже, чем в среднем на продовольственной полке. Несмотря на это, себестоимость производства серьезно выросла, что может сулить проблемы в ближайшей перспективе.

«Себестоимость производства сырого молока на 16-18 процентов, готовой молочной продукции — на 12-14. Таким образом, рост цен не компенсировал возросший уровень затрат, снизилась доходность производства и переработки, что создает серьезные риски долгосрочного устойчивого развития отрасли в целом», — отметил эксперт.

Он добавил, что пока резкого роста цен для потребителя ожидать не стоит, поскольку молочная продукция является социально значимой.

Рыба

Заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков заявил, что, несмотря на отсутствие явных предпосылок для роста цен на рыбу, за исключением сезонных колебаний, они все равно увеличиваются быстрее, чем на некоторые другие продукты питания.

«Мы вынуждены констатировать, что за последние девять месяцев с начала этого года цены на рыбу, особенно на некоторые виды, росли быстрее чем на другие продукты питания. Так, цена у рыбаков на минтай выросла на 15 процентов (с 65 рублей до 75 рублей за килограмм), на атлантическую скумбрию на 26 процентов (со 155 рублей до 195 рублей), на камбалу — с 185 рублей до 250 рублей. В тоже время нужно учитывать тенденции на мировом рынке — цены за последние 12 месяцев на все продовольствие выросли на 33 процента, что в дальнейшей перспективе не может не сказаться на росте цен на отечественную рыбу, так как она широко конкурирует на мировом рынке», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Минэкономразвития резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года в России. В ведомстве считают, что она повысится до 7,4 процента вместо ожидаемых ранее 5,8 процента. По данным Минфина, больше всего из продуктов подорожали сахар (плюс 38,1 процента), подсолнечное масло (плюс 27,3 процента) и яйца (плюс 15,4 процента).