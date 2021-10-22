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Производители колбас и сосисок предупредили россиян о подорожании продукции

Российские производители колбас предупредили о подорожании продукции на 7-20 процентов
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщения представителей торговых сетей.

По информации издания, повышение стоимости мясной продукции связано с подорожанием моющих средств, упаковки, яичного меланжа и самого мяса. Так, говядина подорожала на 11 процентов, курица — на 13 процентов, а свинина — на 29 процентов. Известно, что многие из производителей готовы увеличить итоговую цену товаров на полке лишь частично.

В Минсельхозе России сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В частности — выделение мясопереработчикам десяти миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Ранее производители предупредили россиян о росте цен на ряд продуктов, включая хлеб, мясо, молоко и рыбу. По их словам, это связано как с общей инфляцией, которая сказывается на удорожании производства, так и на кризисах определенных отраслей из-за кадрового дефицита, болезней животных и прочего.

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