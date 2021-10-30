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В России оценили цены на икру перед Новым годом

Глава Росрыболовства Шестаков: дефицита красной рыбы и икры перед Новым годом не будет
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Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Объем вылова горбуши позволяет утверждать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет. Об этом РИА Новости рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума.

По его словам, если в целом говорить об объемах вылова лососевых, то должно произойти серьезное снижение цен. Тем не менее, глава ведомства отметил, что объемы предложения у рыбаков не коррелируются с ценами в магазинах. Он подчеркнул, что сложно что-либо прогнозировать в данном случае. «Как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», — при этом добавил Шестаков.

Шестаков также рассказал, что Росрыболовство обращалось в ФАС по поводу регулирования цен на красную икру в стране, поскольку «это их функционал». Однако поскольку икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены на нее сложно и не совсем правильно, объяснил он. «Но дефицита 100 процентов не будет, у производителей цены сниженные», — резюмировал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что большинство продаваемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли специалисты «Общественной потребительской инициативы» после изучения 96 наименований рыбных консервов, произведенных в разных регионах страны. По данным «Известий», в ходе проверки у 89 процентов наименований продукции на прилавках магазинов были выявлены те или иные нарушения, и лишь 11 процентов продукции не имели никаких нареканий.

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