Большинство рыбных консервов в России оказались некачественными

Большинство продаваемых в России рыбных консервов не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли специалисты «Общественной потребительской инициативы» после изучения 96 наименований рыбных консервов, произведенных в разных регионах страны. Об этом пишут «Известия».

В ходе проверки у 89 процентов наименований продукции на прилавках магазинов были выявлены те или иные нарушения, и лишь 11 процентов продукции не имели никаких нареканий. Нарушения выявлены в сайре, шпротах, кильке, горбуше и печени трески. Было установлено, что производители допускают такие нарушения, как несоответствие массовой доли рыбы и масла, окисление рыбы, недостаток или избыток соли, подмена другой рыбой, нарекания по цвету, вкусу и запаху и даже наличие в продукции паразитов.

«Это ошеломляющая статистика, которая вскрывает беспрецедентные масштабы нарушений при производстве рыбных консервов», — заявил изданию председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По его мнению, изменить ситуацию можно за счет скорейшего введения системы контроля маркировки и прослеживаемости товаров и механизмов оперативного отзыва продукции.

Данные «Общественной потребительской инициативы» подтверждаются и исследованиями Роскачества в категории рыбных консервов. Нарушения были обнаружены в 79 процентах исследованной продукции.

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Как отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, фальсификат сайры на внутреннем рынке приближается к 80 процентам. Это связано с падением улова за последние годы примерно в 96 раз вследствие того, что иваси вытесняет сайру своей массой из российских вод. По словам Мартынова, это продлится еще 15-20 лет. По этой причине себестоимость консервов из сайры в последнее время заметно возросла — «теперь банка ее реально стоит 150 рублей, а с учетом наценки в торговых сетях она продается в среднем за 180 рублей».

В связи с этим распространенные в Центральной России консервы с сайрой не дороже 100 рублей за банку «подозрительны». Анализ показал, что в банки закладывается сельдь или же дальневосточная сардина (иваси).

В пресс-службе Россельхознадзора изданию заявили, что ведомство постоянно выявляет несоответствия рыбных консервов требованиям ветеринарного законодательства. В Минпромторге рассказали, что профильной госкомиссией уже неоднократно рассматривался вопрос противодействия незаконному обороту водных биологических ресурсов и продукции из них. В настоящее время министерством совместно с научно-исследовательским финансовым институтом Минфина проводится соответствующий анализ целесообразности введения маркировки водных биологических ресурсов и продукции из них (икры).

Об исследовании «Общественной потребительской инициативы» сообщалось ранее. Нарушения нашли в шпротах, кильке, сайре, горбуше и печени трески. В некоторых продуктах обнаружили паразитов, в других состав не соответствовал настоящему содержанию (вместо одной рыбы была другая), а в некоторых выявили недостаток или избыток соли, также у экспертов были нарекания по поводу запаха и вкуса. Как заявил Олег Павлов, нынешние меры воздействия — штрафы и конфискация продукции — нарушителей не останавливают.