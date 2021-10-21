В российском хлебе нашли следы пестицидов

Роскачество обнаружило в Дарницком хлебе следы пестицидов (средства защиты растений), ненормируемых российским законодательством. Замечания возникли к хлебу 8 из 17 марок, который произведен в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Вещества нашли в таких российских марках, как «Дедовский хлеб», «Волжский пекарь», «Пролетарец», «Хлебозавод 22», «Клинский хлебокомбинат», «Дарницкий Тверской», «Русский хлеб» и «Хлебозавод номер 24».

Во время выращивания посевы зерновых культур могут обрабатываться пестицидами, их следы с зерна способны дальше по цепочке перейти в муку и хлеб. В Роскачестве отметили, что содержание пестицидов крайне низкое, оно не представляет угрозы здоровью человека.

Самыми лучшим эксперты назвали марки «Черемушки», «Хлебный дом» и «Каравай». «Дарницкий» — это ржано-пшеничное хлебобулочное изделие и самый массовый вид хлеба на российском рынке.

Ранее Роскачество нашло в наггетсах кишечную палочку. Незначительное превышение бактерий обнаружено в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах («ВкусВилл» и «Мясницкий ряд»). В другом кулинарном изделии «Золотой петушок» найдена кишечная палочка, а в полуфабрикатах «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» выявлены листерии — бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах.