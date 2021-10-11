В наггетсах нашли кишечную палочку

Роскачество провело исследование наггетсов 20 торговых марок. В продукции некоторых обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

По результатам исследования в куриных наггетсах не найдены тяжелые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья. «Однако наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых марок обнаружены нарушения по микробиологическим показателям», — говорится в исследовании.

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Эксперты Роскачества уточнили, что незначительное превышение бактерий обнаружено в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах («ВкусВилл» и «Мясницкий ряд»). В другом кулинарном изделии «Золотой петушок» найдена кишечная палочка, а в полуфабрикатах «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» выявлены листерии — бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах.

В конце сентября Роскачество представило результаты исследования свиной тушенки. Эксперты обнаружили, что в 13 из 19 образцов массовая доля белка оказалась ниже установленных нормативов. В продукции 11 торговых марок количество мяса и жира в банке также не соответствовало ГОСТу. При этом вся продукция оказалась безопасна для здоровья, в них не найдено пестицидов, тяжелых металлов и нитрозаминов в значительных количествах, а также солей бензойной и сорбиновой кислот.