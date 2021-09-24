В России решили контролировать производство воды

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) хотят создать систему апробации воды, чтобы контролировать производство на всех этапах — от скважины до поставки в магазины, сообщает РБК.
Такое решение принято из-за возможностей фальсифицирования воды на стадии упаковки, которую не решит обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», вводимая в стране с 1 декабря.
Система станет аналогом Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая действует для алкогольного рынка. В ней следить за продуктом начнут со стадии добычи из скважин.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что когда система заработает, потребитель сможет увидеть конкретную скважину, из которой взята вода в бутылке. Изменения коснутся природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральной столовой, лечебно-столовой и лечебной вод.
О проблеме масштаба фальсификата воды на рынке власти говорят уже много лет. В 2019 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждала, что 80 процентов минеральной воды в магазинах — контрафакт.
В январе этого года исследование, проведенное Роскачеством, показало, что в образцах 59 из 206 торговых марок бутилированной воды содержатся признаки фальсификата.