В России решили контролировать производство воды

В России создадут систему апробации воды по аналогии с ЕГАИС

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) хотят создать систему апробации воды, чтобы контролировать производство на всех этапах — от скважины до поставки в магазины, сообщает РБК.

Такое решение принято из-за возможностей фальсифицирования воды на стадии упаковки, которую не решит обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», вводимая в стране с 1 декабря.

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Система станет аналогом Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая действует для алкогольного рынка. В ней следить за продуктом начнут со стадии добычи из скважин.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что когда система заработает, потребитель сможет увидеть конкретную скважину, из которой взята вода в бутылке. Изменения коснутся природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральной столовой, лечебно-столовой и лечебной вод.

О проблеме масштаба фальсификата воды на рынке власти говорят уже много лет. В 2019 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждала, что 80 процентов минеральной воды в магазинах — контрафакт.

В январе этого года исследование, проведенное Роскачеством, показало, что в образцах 59 из 206 торговых марок бутилированной воды содержатся признаки фальсификата.