Россиянам рассказали об обмане с водой в бутылках

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру»), по результатам которого рассказало россиянам об обмане, к которому прибегают производители воды в бутылках.

В исследовании приняли участие более 200 марок, занимающие в совокупности 68,6 процента отечественного рынка лечебной и 84,6 процента питьевой бутилированной воды. 125 брендов разместили на упаковке указание на то, что вода имеет природное происхождение. Подтвердить это в настоящее время невозможно.

Авторы отмечают, что производители бутилированной воды все чаще пользуются отсутствием в стране библиотеки с данными по химическому и изотопному составу воды в природных источниках и прибегают к различным маркетинговым уловкам.

Так, иллюстрации с изображением природных объектов, в том числе гор, нередко размещают на этикетках обработанной хлором водопроводной воды. К такому ходу прибегают 23 участника исследования. 13 компаний использовали товарные знаки, имеющие прямое указание на природное происхождение воды, например, горный ключ или чистое озеро.

Кроме того, на этикетках 54 торговых марок лечебной и 22 торговых марок минеральной воды содержится указание на группу минерализации. При этом продукция произведена без учета национального стандарта, значит, подобные надписи не могут использоваться.