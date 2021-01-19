В России нашли нарушения в бутилированной воде многих марок

В России проверили 206 торговых марок бутилированной воды. Эксперты исследовали их по показателям качества, химической безопасности и фальсификации. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Организация нашла признаки фальсификата у 59 образцов. Кроме того, исследование показало, что пять торговых марок не соответствуют действующему техрегламенту ЕАЭС. Еще у одного образца есть несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации.

У многих товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение (например, указание на натуральность). Всего Роскачество нашло нарушения в 65 образцах. В основном они связны с недостоверностью маркировки. Однако в питьевой воде «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая» есть несоответствия техническому регламенту по сумме нитратов и нитритов, а у ТМ Aquanika («Aqanika kids») — по нитратам.

Кроме того, в питьевой воде «Ахун» найден остаточный хлор. При исследовании минеральной лечебно-столовой воды у двух образцов выявлена нехватка основного действующего вещества — сульфат-иона, поэтому фактически они не обладают заявленным лечебным эффектом.

Ранее россиянам дали советы по выбору воды в бутылках. Стоит насторожиться из-за негерметично закрытой бутылки. Кроме того, стоит обращаться внимание на материал, из которого она изготовлена. Самой безопасной тарой считается темная стеклянная бутылка.